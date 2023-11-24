Мир 24 ноября 2023, 11:19 Илон Маск посчитал беспорядки в Дублине подтверждением своей теории о гражданской войне в Европе Бизнесмен Маск: градус напряженности в Европе растет с каждым годом и месяцем www.imago-images.de / Global Look Press

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Напряженность из-за миграционного кризиса в Европе усилилась. Бизнесмен Илон Маск посчитал беспорядки в Дублине подтверждением своего прогноза о неизбежной гражданской войне. Он написал об этом в X (бывшем Twitter).

«Градус конфликта растет с каждым годом, если не месяцем», — заявил он.

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Илон Маск ответил журналисту Яну Майлзу Чеонгу. Последний, комментируя беспорядки в Ирландии, вспомнил предсказание бизнесмена о внутреннем конфликте в Европе из-за столкновений с мигрантами.

Бизнесмен неоднократно заявлял, что в Старом Свете случится гражданская война. По его мнению, в этом виновата миграционная политика европейцев — они открыли границы для людей с другими ценностями.

Беспорядки в Дублине произошли после того, как алжирец напал на мать с тремя детьми. Один из школьников получил тяжелые ранения. Протестующие против наплыва мигрантов поджигали машины и разбивали витрины.