Власти Индии призвали объявить эпидемию «черной плесени»

Власти Индии призвали штаты страны объявить об эпидемии заболевания мукормикоз, которое называют «черная плесень». Эта инфекция приводит к смерти пациентов с ковидом, заявил пресс-секретарь индийского Минздрава Лав Агарвал, сообщило Reuters.

Случаи «черной плесени» все чаще наблюдаются у пациентов с коронавирусной инфекцией, особенно у тех, кого лечат стероидами. Представитель Минздрава назвал мукормикоз редкой, но смертельно опасной грибковой инфекцией.

Агарвал призвал штаты включить «черную плесень» в свои законы об эпидемиологических заболеваниях. Для лечения этого заболевания нужен комплексный подход, необходимо подключить разных врачей, в том числе глазных хирургов и хирургов общего профиля. При лечении нужно применять специальные лекарства.

Индийские штаты Раджастан и Телангана в четверг уже объявили об эпидемии «черной плесени», написала «Газета.ru». В Раджастане зафиксировали около 100 случаев инфекции. В штате Махараштра заразились уже более 1500 человек, 90 пациентов умерли.