«Черная плесень» пошла рука об руку с ковидом в Индии. Угрожает ли онв России?

Мукоромикоз, вспышка которого произошла на фоне волны ковида в Индии, может быть смертельно опасен для людей из группы риска со сниженным иммунитетом. Об этом «360» рассказала врач-дерматолог, миколог Валерия Склярова.

В Индии на фоне вспышки коронавируса у многих пациентов, в том числе выздоровевших, наблюдается мукоромикоз. Возбудителем этого инфекционного заболевания является грибок, который встречается в почве, растениях и гниющих фруктах.

«У мукора, как и у других плесневых грибов, есть свой вид, который опасен для человека. И на фоне сниженного иммунитета — а COVID-19 это очень сильный иммунодепрессант — мы можем и глубокий микоз подхватить, то есть заболевание легких. К ним относятся микозы, которые повреждают внутренние органы — головной мозг и легкие, еще печень, но очень редко», — рассказала Склярова.

Плесневые и глубокие микозы очень сложно поддаются лечению и зачастую приводят к летальному исходу. Для этого используются комбинации разных лекарств.

При компьютерной томографии (КТ) можно наблюдать примерно такие же самые признаки поражения легких, что и при ковиде.

«Я думаю, опытный рентгенолог всегда сможет определить, вирусное поражение легких или бактериальное. Но когда на вирус присоединится грибок, то здесь сложно будет. Нужно будет посев отделяемого на питательную среду для определения возбудителя», — отметила миколог.

Миколог отметила, что на это заболевание влияет климат.

«В одних странах, где климат очень влажный, мы наблюдаем больше плесневые микозы, а в других странах, где он более сухой, где люди закрытую обувь больше носят, там дерматомикозы. Да, зависит от климата. И, конечно, от иммунитета», — объяснила Склярова.

В России глубокий микоз чаще всего наблюдается у людей со сниженным иммунитетом: ВИЧ-инфицированные, те, кто находится на химиотерапии, пациенты-курильщики.

Оториноларинголог Галина Жарова ранее в беседе с «360» отметила, что пока связь ковида с мукоромикозом не доказана.