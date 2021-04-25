Власти Греции изменили условия въезда для россиян

В Греции решили продлить до 3 мая разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю. Власти также отменили для туристов из России обязательный карантин при наличии отрицательного теста на коронавирус и сертификата вакцинации. Информация появилась на сайте газеты правительства.

Кроме того, теперь россияне могут пользоваться девятью аэропортами вместо трех. К аэропортам Афин, Салоников и Ираклиона добавились аэропорты Ханья на Крите, Керкира, Родос, Кос, Миконос и Санторини, уточнило Ura.ru.

С 7 сентября въехать на территорию Греции можно было только 500 жителям России в неделю, уточнил сайт kp.ru. Это решение несколько раз продлевалось. С 22 марта власти решили увеличить лимит до четырех тысяч.

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил ранее, что страна снимет с 14 мая ограничение на число посещающих страну российских туристов, сообщил ТАСС. По последним данным, в Греции за все время пандемии переболели ковидом 331 730 человек, умерли — 9950 жителей. Сейчас специалисты считают, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.