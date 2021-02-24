Власти Гонконга решили раздать жителям по 5 тысяч местных долларов

Власти Гонконга решили раздать местным жителям по пять тысяч местных долларов — около 50 тысяч рублей (645 долларов США). Они приняли такое решение, чтобы простимулировать потребление. Об этом сообщил министр по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан.

«Принимая во внимание нынешнюю особую ситуацию, правительству следует эффективно использовать бюджетные резервы для активизации рынка, стимулирования экономики и содействия скорейшему восстановлению потребительского рынка и других экономических сегментов», — передало агентство «Прайм» его слова.

По словам министра, в ближайшее время будут выпущены электронные ваучеры номиналом пять тысяч гонконгских долларов для стимулирования внутреннего потребления. Деньги сможет получить каждый резидент Гонконга старше 18 лет. По предварительным подсчетам, мера должна коснуться примерно 7,2 миллиона человек. Через некоторое время правительство раскроет детали реализации программы.

Летом прошлого года власти Гонконга запретили школьникам исполнять песни политического содержания. В городских учебных организациях запрещена любая пропаганда политического рода.