Школьникам Гонконга запретили исполнять гимн протестного движения

«Школы — это место, где дети должны учиться. Они не должны использоваться в качестве площадок для выражения политических требований», — подчеркнул секретарь по вопросам образования местной администрации Кевин Ян.

Он напомнил, что в учебных организациях запрещена любая пропаганда политического рода. Ян повторил, что в школах никто не должен исполнять песни, которые содержат протестные послания и демонстрировать свою политическую позицию, информирует сайт «Аргументы и факты».

Секретарь добавил, что дети также не должны принимать участие в протестных акциях. В заключение он отметил, что вина в таких инцидентах лежит на плечах организаторов антиправительственных групп, которые используют детей в своих целях.