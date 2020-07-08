Школьникам Гонконга запретили исполнять гимн протестного движения
Власти Гонконга запретили школьникам исполнять песни политического содержания. Речь идет, в том числе, о композиции Glory to Hong Kong, что переводится как «Слава Гонконгу». Эта песня стала символом антиправительственного движения, сообщил ТАСС.
«Школы — это место, где дети должны учиться. Они не должны использоваться в качестве площадок для выражения политических требований», — подчеркнул секретарь по вопросам образования местной администрации Кевин Ян.
Он напомнил, что в учебных организациях запрещена любая пропаганда политического рода. Ян повторил, что в школах никто не должен исполнять песни, которые содержат протестные послания и демонстрировать свою политическую позицию, информирует сайт «Аргументы и факты».
Секретарь добавил, что дети также не должны принимать участие в протестных акциях. В заключение он отметил, что вина в таких инцидентах лежит на плечах организаторов антиправительственных групп, которые используют детей в своих целях.