08 февраля 2024, 05:06
Власти Германии захотели забрать себе активы «Роснефти»
Handelsblatt: Германия готовится к национализации дочерних компаний «Роснефти»
Правительство Германии намерено национализировать дочерние компании «Роснефти», которые находятся под внешним управлением. Об этом написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.
«Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн „Роснефть“ был формально привлечен к соответствующим слушаниям», — сказано в материале.
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Издание отметило, что слушания являются формальностью. Далее последует национализация. Окончательное решение еще не приняли, но в Берлине высказываются против постоянного продления полномочий внешнего управления.
Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ в сентябре 2022 года. Целью трастового управления назвали предотвращение «надвигающейся угрозы энергетической безопасности».
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ноябре 2023 года отметил, что усиление санкционного давления на Россию оказывает негативное влияние на работу компании. Слова директора привел на своем сайте телеканал RT.
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