Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ | 360°

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Общество
16 сентября 2022, 11:20
Вице-мэр Ефимов: Москва предоставила льготы по аренде почти 100 частным детсадам и школам
Мир
16 сентября 2022, 11:20
Пандемия и украинский кризис нарушили цепочки поставок в регионе — премьер Индии
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Важное
16 сентября 2022, 11:16
Один человек погиб при взрыве в центре Херсона
Важное
16 сентября 2022, 11:09
Несколько взрывов прогремело в Херсоне — СМИ
Мир
16 сентября 2022, 10:56
Страны НАТО предупредили, что конфликт на Украине продлится еще долго
Спецоперация
16 сентября 2022, 10:51
Боец ММА Джефф Монсон завершит съемки фильма о преступлениях ВСУ в Донбассе к концу сентября
Мир
16 сентября 2022, 10:47
Армения решила отложить введение военного положения
Мир
16 сентября 2022, 10:47
Жертвами сильных ливней в Италии стали семь человек
Мир
16 сентября 2022, 10:42
Больше 130 человек погибли после эскалации на границе Армении и Азербайджана