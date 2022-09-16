Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ | 360°

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Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ

Минэкономики ФРГ: дочерние структуры «Роснефти» перевели под управление регулятора ФРГ

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Правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление дочернюю структуру «Роснефти» — Rosneft Deutschland — и ее доли на трех нефтеперерабатывающих заводах. Об этом заявили в Министерстве экономики и охраны окружающей среды ФРГ.

Rosneft Deutschland является одним из самых крупных игроков на топливном рынке. На ее долю приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, уточнил «Интерфакс».

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В министерстве указали на то, что целью трастового управления является предотвращение «надвигающейся угрозы энергетической безопасности». Помимо этого, власти страны приняли пакет мер, который позволяет обеспечить НПЗ сырьем по альтернативным маршрутам, а не по трубопроводу «Дружба».

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По словам представителей ведомства, на передачу активов также повлиял тот факт, что основные поставщики критически важных услуг, банки, страховщики, IT-компании и клиенты, были не готовы сотрудничать с «Роснефтью» и ее немецкими «дочками».

Германия

Роснефть

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