«Правительству ФРГ сейчас неизвестно о том, как проект будет реализован технически, но оно исходит из того, что „Северный поток — 2“ будет завершен. Правительство продолжит оказывать политическую поддержку участвующим в проекте компаниям», — говорится в документе.

Также власти заявляют, что проект не несет угроз энергетической сфере страны. «Инфраструктура Германии достаточно диверсифицирована, чтобы обеспечить снабжение страны энергоресурсами во время приостановки строительства», — сообщили представители парламента ФРГ.

Ранее глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что Киев будет всячески стараться сорвать завершение строительства «Северного потока — 2», так как Украине невыгодно осуществление этого масштабного проекта.