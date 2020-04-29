Если Россия закончит строительство газопровода «Северный поток — 2», то транзит газа через территорию Украины после 2025 года прекратится. Это невыгодно Киеву, поэтому он постарается сорвать завершение проекта. Такое заявление сделал глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

«Я не вижу причин для „Газпрома“ продлевать транзит газа через Украину после 2025 года», — заявил Макогон. Его процитировал РБК.

Он отметил, что тарифы на прокачку «абсолютно конкурентоспособные». Соответственно, прекращение договоренностей будет политическим решением.

Глава украинской ГТС заявил, что приложит все усилия для срыва проекта. Он уверен, что в этом ему поможет Евросоюз. Ведь «Северный поток — 2» не отвечает принципам европейской солидарности.

Россия должна была закончить строительство газопровода еще в 2019 году. Однако это стало невозможным после введения американских санкций. Эти трудности совпали с переговорами Москвы и Киева по продлению контракта по транзиту российского газа в Европу через Украину. В итоге договор продлили еще на пять лет. Российская сторона намерена закончить «Северный поток — 2» в конце этого или в начале 2021 года.

Ранее Польша пригрозила «Газпрому» арестом активов «Северного потока — 2», если не получит от него 1,5 миллиарда евро по решению Стокгольмского арбитража.