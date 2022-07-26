Одобрение трубопровода «Северный поток — 2» нивелировало бы все введенные против России санкции, заявил вице-канцлер и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. С таким утверждением он выступил на Совете ЕС в Брюсселе, сообщило агентство DPA.

«Одобрение „Северного потока — 2“ вновь увеличило бы нашу зависимость от российского газа — прямо противоположное тому, над чем мы работали здесь последние полгода, — и, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли», — отметил Хабек в ходе внепланового заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики.

На прошлой неделе Хабек выступил с таким же заявлением. По его мнению, запуск «Северного потока — 2» означал бы капитуляцию перед Россией. Он заявил, что Европа не должна допустить такого развития событий.