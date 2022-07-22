Запуск газопровода «Северный поток — 2» означал бы капитуляцию Европы перед Россией. Такое заявление сделал вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он считает, что начало работы газопровода стало бы символом того, что РФ добилась своих целей и разрушила санкции Европы.

«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», — сказал Хабек в интервью телеканалу ZDF.

Он отметил, что ФРГ следует быть экономнее в расходовании энергоресурсов. По его словам, нельзя допустить увеличения зависимости от российского газа, нужно искать альтернативных поставщиков.

Хабек выразил опасения, что Россия будет использовать поставки газа в качестве рычагов давления на Европу, поэтому надо продолжить взятый курс на введение эмбарго.

«Северный поток — 2» протянулся от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода закончилось еще осенью 2021 года. Сейчас он готов к эксплуатации. Однако после начала российской спецоперации на Украине ФРГ заморозила процедуры, связанные с проектом, а также приостановила сертификацию.