Сертификация газопровода «Северный поток — 2» прекращена, однако есть и другие варианты поставок энергоносителя в Европу. Об этом на пресс-конференции во время посещения производства компании Siemens Energy сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, написал ТАСС.

«По понятным причинам процесс сертификации завершен. Но недостатка в других мощностях поставок газа в Европу у нас нет», — заявил он.

Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря в Германию. Сейчас его строительство завершено. Однако после начала специальной операции России по защите Донбасса его сертификацию приостановили.

Ранее власти семи немецких городов призвали федеральное и региональное правительство запустить «Северный поток —2». Они выразили мнение, что курс отказа от российского топлива является неправильным для экономики Германии.

Также бывший канцлер Германии Герхард Шредер выразил мнение, что запуск «Северного потока — 2» спасет страну от энергетического кризиса, писал RT.