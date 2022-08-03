Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что в условиях непростой ситуации с энергоснабжением страны спасительным кругом был бы газопровод «Северный поток — 2». Его нужно ввести в эксплуатацию. Такое мнение он высказал в интервью изданию Stern.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», — сказал Шредер.

Он добавил, что проект завершен.

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток — 2“] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — подчеркнул политик.

«Северный поток» — газопровод, проходящий по дну Балтийского моря в Германию. Его строительство уже завершено. Однако после начала российской спецоперации на Украине его сертификация была приостановлена.

Власти семи немецких городов в конце июля призвали запустить «Северный поток —2».