Власти Германии предупредили о фатальных последствиях отказа от российского газа

Полный и немедленный отказ от поставок российского газа поставит курс на процветание Германии под угрозу. Об этом телеканалу ZDF сообщил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Политик признал, что в настоящее время у страны отсутствуют другие способы получения энергоносителей, поскольку не развита необходимая инфраструктура.

«Не могу настолько рисковать процветанием и развитием страны, я давал присягу», — заявил министр.

Также Хабек выразил уверенность, что в случае отказа импорта газа из России рискует закрывться крупнейшее в мире химическое производство BASF.

«Есть риск ухода ряда компаний с немецкого рынка в Азию, если начнется дефицит ресурсов», — заключил он.

Ранее немецкие власти сообщили об активации режима раннего предупреждения ЧС, на случай приостановки поставок газа из России.