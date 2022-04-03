Власти Германии пообещали усилить антироссийские санкции

Евросоюз усилит санкционное давление на Россию и увеличит поставки средств обороны для Украины. Об этом на своей странице в Twitter написала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ее коллега по правительству, министр финансов Кристиан Линднер, уточнил, что Германия вместе с другими странами ЕС начнет рассмотрение новых санкций в понедельник, 4 апреля.

Заявление немецких чиновников появилось после критики со стороны вице-премьера Польши Ярослава Качиньского. Он заявил, что Берлину необходимо выступить за полный запрет поставок российской нефти в Евросоюз и увеличить поставки вооружения на Украину.

По мнению политика, найти новых поставщиков нефти легче, чем заменить поставки российского газа. Он призвал Германию занять однозначную позицию.