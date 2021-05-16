Власти Газы обвинили Израиль в уничтожении здания министерства труда

Здание министерства труда в секторе Газа оказалось полностью разрушено после израильского авиаудара. Об этом заявили в пресс-службы правительства палестинского анклава.

Глава пресс-службе Саляма Мааруф утонил, что здание в центре Газы было обстреляно в воскресенье утром, сообщило РИА «Новости». В результате оно было полностью разрушено.

По его словам, расположенные рядом министерство социального развития, складские помещения и прилегающие к нему здания получили серьезный ущерб.

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что ЦАХАЛ нанес удар по разведывательному штабу ХАМАС на севере Газы, нанеся нанесли значительный ущерб центральной инфраструктуре этого движения.

Накануне в результате авиаудара израильских ВВС было разрушено четвертое высотное здания в Газе — башня «Аль-Джала». Там находились офисы международных СМИ. В Тель-Авиве заявили, что ХАМАС использовал журналистов как прикрытие для своей базы военной разведки. По данным ЦАХАЛ, там производилось оружие и размещалось оборудование, которое должно было помешать операциям израильской армии.