Мир 28 августа 2023, 01:28 Власти Габона приостановили вещание французских СМИ FMM: власти Габона после выборов приостановили вещание RFI и France24 Unsplash

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Власти Габона на следующий день после выборов приостановили вещание французских СМИ в стране. Об этом в коммюнике сообщила медиагруппа France Media Monde, которой принадлежат оба информационных ресурса.

В Габоне прекратили вещание радиостанция RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24. Власти страны в эфире государственного телеканала заявили, что это временная мера.

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«„Франс Медиа Монд“ удивлена и огорчена этим необоснованным решением, которое лишает габонцев двух основных надежных и независимых источников информации», — говорится в коммюнике.

В субботу на фоне президентских выборов в Габоне ввели комендантский час и заблокировали доступ интернет. На главный пост в стране претендует действующий глава государства 64-летний Али Бонго Ондимба.

После государственного переворота в Нигере в начале августа вешание RFI и France24 также приостанавливали.