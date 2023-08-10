Мир 10 августа 2023, 09:42 Военные и гражданские вошли в состав нового правительства Нигера после мятежа Лидер мятежников Абдурахман Тчиани созвал новое правительство Нигера flickr

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В Нигере после мятежа созвали новое правительство. В него вошли 20 гражданских и военных лиц. Указ о создании кабмина подписал предводитель восстания, председатель Национального совета спасения родины Абдурахман Тчиани, сообщил RT.

Премьер-министром стал Али Ламин Зейн, он же возглавил Министерство экономики и финансов. Министром национальной обороны назначили одного из лидеров НССР генерал-лейтенанта Салифу Моди, министром внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления — бригадного генерала Мохамеда Тумбу. За внешние связи Нигера поручили отвечать Бакари Яу Сангаре — ему отвели пост министра иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом.

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В общей сложности в правительство после вооруженного мятежа вошли 20 человек. Это не только военные, но и гражданские лица. Министром ремесел и туризма назначили Гишена Агайчату Атту, а министром сельского хозяйства и животноводства — Махамана Эльхадж Усмана.

В июле гвардейцы захватили дворец и заперли там президента Мохамеда Базума. Политолог Алексей Ярошенко объяснил, что для беднейших стран Африки такие перевороты — не редкость.