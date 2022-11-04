Власти Финляндии задумались над полным запретом сделок с недвижимостью для россиян | 360°

Мир 04 ноября 2022, 17:29 Власти Финляндии задумались над полным запретом сделок с недвижимостью для россиян Минобороны Финляндии: россиянам могут запретить сделки с недвижимостью в стране

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На базе Минобороны Финляндии создали группу, которая рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против россиян. Гражданам России могут запретить операции с недвижимостью на территории республики, сообщили в пресс-службе министерства.

Специалисты будут изучать вопрос до конца февраля 2023 года. Сначала они подготовят доклад на тему ограничений для операций с недвижимостью россиян, а затем власти будут решать, нужно ли принимать радикальные меры.

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«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью», — отметил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

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В интервью газете Aamulehti глава оборонного ведомства рассказал, что до этого возможность подобных ограничений не изучали. Он добавил, что по предварительным данным, ввести полный запрет на операции с недвижимостью для россиян будет непросто, потому что возникнут некоторые вопросы, связанные с конституционным законодательством страны.

С 30 сентября въезд в Финляндию по туристическим и транзитным визам ограничили. Посещение республики разрешили только 10 категориям граждан.