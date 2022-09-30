МИД предупредил россиян об ограничениях на въезд в Финляндию с 30 сентября | 360°

Общество 30 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber МИД предупредил россиян об ограничениях на въезд в Финляндию с 30 сентября МИД РФ: с 30 сентября въезд в Финляндию с туристическими и транзитными визами ограничен РИА «Новости»

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Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну россиян с туристическими и транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран. Об этом предупредили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Объявление появилось в официальном Telegram-канале ДСКЦ. Ранее о том, что с полуночи 30 сентября российским туристам запретят въезд в Финляндию, сообщила РИА «Новости» представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус.

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По ее словам, в пятницу утром на КПП «Иматра» не было ни одной машины, на КПП «Нуйямаа» — около 10 автомобилей, а у контрольно-пропускного пункта «Ваалимаа» образовалась очередь примерно на 400 метров.

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С 30 сентября въезд в Финляндию разрешат 10 категориям: членам семьи граждан этой страны и членам семей граждан третьих стран, которые постоянно проживают в Финляндии.

Смогут пересечь границу члены семей граждан стран, которые входят в ЕС, являются членами Европейской экономической зоны или Швейцарской конфедерации. Пропустят через КПП и тех, кто работает в Финляндии, персонал дипломатических и консульских представительств, сотрудников, занятых в сфере транспорта и логистики, при исполнении трудовых обязанностей.

Разрешаются деловые поездки, визиты по учебе, в целях лечения. Помимо этого, смогут въехать в страну владельцы квартир или недвижимости в Финляндии.

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