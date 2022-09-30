МИД предупредил россиян об ограничениях на въезд в Финляндию с 30 сентября | 360°

Все новости

Здоровье

30 сентября 2022, 13:07

Пользователи Reddit поделились секретами, как улучшить вкус лапши

Эксклюзив

30 сентября 2022, 13:06

«Бьют по своим». Атакой ВСУ на мирные дома руководили американцы

Реклама

Общество

30 сентября 2022, 12:54

МИД предупредил россиян об ограничениях на въезд в Финляндию с 30 сентября

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:49

Подмосковную сеть МФЦ признали лучшей в России

Мир

30 сентября 2022, 12:49

Лукашенко назвал способ быстрого урегулирования конфликта на Украине

Власть

30 сентября 2022, 12:47

Россия посчитает актом агрессии удары Украины по новым территориям

Армия

30 сентября 2022, 12:38

Обучение мобилизованных россиян сняли на видео

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:36

Свыше 150 километров линий электропередачи подготовили к зиме в Подмосковье

Подмосковье

30 сентября 2022, 12:34

День пожилого человека в Подмосковье отметят дискотеками в стиле ретро и концертами

Общество

30 сентября 2022, 12:54

МИД предупредил россиян об ограничениях на въезд в Финляндию с 30 сентября

МИД РФ: с 30 сентября въезд в Финляндию с туристическими и транзитными визами ограничен

Читать 360tv в

Финляндия с 30 сентября ограничила въезд в страну россиян с туристическими и транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран. Об этом предупредили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Объявление появилось в официальном Telegram-канале ДСКЦ. Ранее о том, что с полуночи 30 сентября российским туристам запретят въезд в Финляндию, сообщила РИА «Новости» представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус.

Реклама

По ее словам, в пятницу утром на КПП «Иматра» не было ни одной машины, на КПП «Нуйямаа» — около 10 автомобилей, а у контрольно-пропускного пункта «Ваалимаа» образовалась очередь примерно на 400 метров.

Реклама

С 30 сентября въезд в Финляндию разрешат 10 категориям: членам семьи граждан этой страны и членам семей граждан третьих стран, которые постоянно проживают в Финляндии.

Смогут пересечь границу члены семей граждан стран, которые входят в ЕС, являются членами Европейской экономической зоны или Швейцарской конфедерации. Пропустят через КПП и тех, кто работает в Финляндии, персонал дипломатических и консульских представительств, сотрудников, занятых в сфере транспорта и логистики, при исполнении трудовых обязанностей.

Разрешаются деловые поездки, визиты по учебе, в целях лечения. Помимо этого, смогут въехать в страну владельцы квартир или недвижимости в Финляндии.

Финляндия

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама