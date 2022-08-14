Власти Финляндии обсудят ограничения для россиян на въезд в страну

Правительство Финляндии во вторник, 16 августа, обсудит ограничения поездок россиян в страну. Об этом сообщила местная общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

«В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян», — рассказали журналисты издания.

По их данным, власти Финляндии пока не заняли четкую позицию по вопросу ограничения передвижения россиян за пределами РФ. Журналисты рассказали, то сотрудники МИД европейской страны изучили различные варианты. По данным СМИ один из возможных сценариев развития событий заключается в том, чтобы на практике усложнить получение туристической визы.

«Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник», — подытожили журналисты.

Ранее стало известно, что власти Финляндии решили выдавать визы россиянам только один день в неделю. По их мнению, это сократит и замедлит поток жителей РФ на территорию европейской страны.