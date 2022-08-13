Финляндия определила механизм сокращения выдачи турвиз россиянам

Власти Финляндии решили выдавать туристические визы россиянам только один день в неделю, чтобы сократить поток, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. Его слова передал телеканал MTV3.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», — пояснил высокопоставленный дипломат.

Таким образом Финляндия планирует замедлить процесс выдачи новых виз. В настоящий момент число выданных россиянам шенгенских виз значительно сократилось.

В июле финские центры получили 17,2 тысячи заявок от граждан РФ. При этом неизвестно, сколько из них были одобрены. Известно, что в допандемийный 2019 год россияне подали более 780 тысяч заявлений на получение виз, отказов было всего 0,7%.

До этого в Финляндии призвали остановить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata в сторону России. По мнению главы Минторга страны Вилле Скиннари, средства на реализацию этого проекта можно направить в другое русло.