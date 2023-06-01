Мир 01 июня 2023, 13:53 Власти Финляндии анонсировали продление ограничений на въезд для россиян Финский политик Орпо: новое правительство продлит ограничения на въезд для россиян Unsplash

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Члены нового правительства Финляндии продлят ограничения на въезд в страну для россиян, заявил глава переговоров по формированию кабинета министров Петтери Орпо. По его словам, решение было очевидным и «само собой разумеющимся», сообщило издание Demokraatti.

Политик рассказал, что в стране практически завершили формирование целей нового правительства. Одной из них станет продление запрета на въезд российских туристов. По словам Орпо, ограничения будут действовать во время всего срока полномочий кабмина. Он уточнил, что Финляндия всецело поддерживает Украину — страна намерена продолжить оказывать ВСУ военную помощь.

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В МИД России вызвали посла Финляндии Антти Хелантерю. Ему заявили о закрытии финских генконсульств в Мурманске и Петразаводске, сообщил RT. Диппредставительства работали с начала 1990-х годов.

В конце мая футбольные болельщики из Финляндии атаковали здание российского консульства на Аландских островах. Дипломаты не пострадали, полицейские задержали одного из агрессивных фанатов.