Мир 29 мая 2023, 22:26 Футбольные фанаты атаковали консульство России на Аландских островах Здание консульства России на Аландских островах подверглось нападению футбольных фанатов AJ Colores / Unsplash

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Футбольные фанаты напали на здание российского консульства на Аландских островах (автономная территория в составе Финляндии), сообщила газета Ilta-Sanomat. В местной полиции рассказали, что правоохранители задержали одного из участников демонстрации.

Силовики уточнили, что консульство России в Мариехамне вечером 27 мая атаковали семь футбольных фанатов, прибывших на матч местной лиги. По словам начальника местной полиции Юхана Павлии, в результате здание российского дипведомства не получило повреждений, никто из дипломатов также не пострадал.

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«На основе предыдущего опыта мы произвели оценку рисков и повысили уровень защиты», — уточнил он.

Консульство в Мариехамне уже подвергалось нападению в ночь на 1 мая, напомнили «Известия». Тогда посольство России обратилось в МИД Финляндии с требованием привлечь виновных к ответственности. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Представитель финского МИД Вилма Соррин отметила, что власти страны «серьезно относятся» к произошедшему.