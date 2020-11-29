Власти Эфиопии сообщили о прекращении военной операции в Тыграе

«Я рад заявить, что мы завершили и прекратили военные операции в регионе Тыграй. Сейчас мы сосредоточимся на восстановлении региона и оказании гуманитарной помощи, пока Федеральная полиция задерживает клику НФОТ (Народного фронта освобождения Тыграя. — Прим. ред.)», — написал Ахмет.

Президент штата Тыграй Дебрецион Гебремикаэль сообщил Reuters, что НФОТ не намерен прекращать борьбу с федеральными властями. Агентство со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что, вероятнее всего, силы НФОТ покинули Мэкэле до атаки со стороны правительственных сил.

В Эфиопии лауреат Нобелевской премии мира начал войну с сепаратистами. В вооруженном конфликте уже погибли свыше 600 человек. Боевые действия могут привести к катастрофическим последствиям не только в самой Эфиопии. Эта война грозит Европе волной беженцев.

Конфликт между правительством и повстанцами из движения НФОТ вспыхнул в начале ноября. Организация 30 лет входила в правящую парламентскую коалицию. Она добивается независимости занимаемой территории.