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    29 ноября 2020, 03:03

    Власти Эфиопии сообщили о прекращении военной операции в Тыграе

    Валерия Шафирко

    Вооруженные силы Эфиопии прекратили военные действия после захвата города Мэкэле, который является столицей мятежного штата Тыграй. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

    «Я рад заявить, что мы завершили и прекратили военные операции в регионе Тыграй. Сейчас мы сосредоточимся на восстановлении региона и оказании гуманитарной помощи, пока Федеральная полиция задерживает клику НФОТ (Народного фронта освобождения Тыграя. — Прим. ред.)», — написал Ахмет.

    Президент штата Тыграй Дебрецион Гебремикаэль сообщил Reuters, что НФОТ не намерен прекращать борьбу с федеральными властями. Агентство со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что, вероятнее всего, силы НФОТ покинули Мэкэле до атаки со стороны правительственных сил.

    В Эфиопии лауреат Нобелевской премии мира начал войну с сепаратистами. В вооруженном конфликте уже погибли свыше 600 человек. Боевые действия могут привести к катастрофическим последствиям не только в самой Эфиопии. Эта война грозит Европе волной беженцев.

    Конфликт между правительством и повстанцами из движения НФОТ вспыхнул в начале ноября. Организация 30 лет входила в правящую парламентскую коалицию. Она добивается независимости занимаемой территории.