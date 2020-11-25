Нобелевский лауреат начал войну в Африке. Это может привести к новому потоку мигрантов

В Эфиопии лауреат Нобелевской премии мира начал войну с сепаратистами. Вооруженный конфликт продолжается уже три недели, погибли более 600 человек. Боевые действия могут привести к катастрофическим последствиям не только в самой Эфиопии. Эта война грозит Европе волной беженцев. При этом Россия возобновила авиасообщение со страной, где началась гражданская война.

Конфликт между правительством и повстанцами из движения «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) вспыхнул в начале ноября. НФОТ — партия, которая контролирует регион Тыграй на границе с Эритреей. Организация 30 лет входила в правящую парламентскую коалицию. Она добивается независимости занимаемой территории.

А 4 ноября действующий премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что отряды НФОТ атаковали военные объекты федеральной армии, находящиеся на территории Тыграя. После этого в регионе объявили чрезвычайное положение. Затем Ахмед сообщил о начале военной операции против мятежников в целях «спасения страны и региона от нарастающей нестабильности», пишет Би-би-си.

Правительственные войска быстро проникли вглубь Тыграя и взяли под контроль несколько городов. Власти страны не планируют вести переговоры с НФОТ и утверждают, что конфликт закончится лишь тогда, когда руководство региона сдастся. В результате боев уже погибли сотни людей, передает Amnesty International. Сам Ахмед предложил мирным жителям бежать из города Мэкэле — столицы региона. Он отметил, что готов применить артиллерийское оружие и в случае начала атаки армия «не проявит никакого милосердия».

Ни одна сторона конфликта не хочет внять советам международного сообщества и начать диалог. Участники не планируют складывать оружие. При этом Абий Ахмед только в прошлом году получил Нобелевскую премию мира за разрешение многолетнего конфликта с соседней Эритреей.

Связь конфликта с числом мигрантов в ЕС

По данным ООН, 31 тысяча жителей региона уже бежала в соседний Судан. И эта цифра лишь за ближайшие дни может вырасти до 200 тысяч. Тем временем в Южном Судане только недавно завершилась гражданская война, после которой многие жители страны нашли убежище в Эфиопии. Теперь же они могут начать возвращаться, что приведет к новым межнациональным конфликтам.

Более того, сейчас в Эфиопии из 110 миллионов граждан семь миллионов зависят от продовольственной помощи ООН. Среди нуждающихся 600 тысяч жителей пятимиллионного Тыграя. Если боевые действия затянутся, то люди окажутся в безвыходной ситуации — им придется попросту искать новый дом. Тогда миллионы беженцев направятся в Европу через Египет.

В дело решил вмешаться Совет Безопасности ООН. Он собирается на неформальное заседание, посвященное вооруженному конфликту в Эфиопии, пишет Reuters.

Россия и Эфиопия возобновили авиасообщение

Несмотря на ситуацию в Эфиопии, регулярные рейсы из столицы страны Аддис-Абебы в Москву возобновились после перерыва, вызванного пандемией.

«Домодедово встретил первый регулярный рейс из Аддис-Абебы после возобновления авиасообщения между Россией и Эфиопией. С 21 ноября авиакомпания Ethiopian Airlines выполняет рейсы каждую субботу», — говорится в Telegram-канале московского аэропорта Домодедово.

В российском представительстве Ethiopian Airlines сообщили, что с 9 декабря полеты станут чаще — до двух рейсов в неделю. Наладить сообщение между странами Москва решила 13 ноября, когда конфликт в Эфиопии уже разгорелся.

С чего начался конфликт?

НФОТ изначально боролся за независимость Тыграя, 97% населения которого относится к этнической группе тиграи. В 1988 году организация объединилась с левыми группировками других регионов в Революционно-демократический фронт эфиопских народов (РДФЭН). В его составе НФОТ пришел к власти в 1991 году во главе с Мелесом Зенауи, который до самой своей смерти в 2012-м был то президентом, то премьером государства.

От идеи разделения страны РДФЭН отказался. Однако в Эфиопии объявили политику этнического федерализма, то есть регионы получили значительную автономию. Фронт же стал бессменным правящим политическим объединением.

Но недовольство других народов засильем одной этнической группы в государственном аппарате и армии привело к смене власти. И два года назад главой РДФЭН и премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед — представитель крупнейшей по численности в стране народности оромо. Он объявил курс на реформы, уход от политики этнического федерализма и борьбу с коррупцией.

Политзаключенных выпустили из тюрем, женщинам дали половину мест в правительстве, закончился 20-летний конфликт с Эритреей. В ходе разбирательств ряд близких к прежней власти людей обвинили в нарушении прав человека и казнокрадстве. Среди них оказались политики и военные из Тыграя.

Также в прошлом году Ахмед трансформировал РДФЭН из нескольких созданных по этническому принципу партий в единую Партию процветания. НФОТ отказался войти в нее — он перешел в оппозицию. При этом в Тыграе фронт сохранил власть.

А в конце весны этого года начался открытый конфликт между премьер-министром и НФОТ. Дело в том, что выборы в парламент Эфиопии, а также в региональные парламенты должны были состояться в сентябре. Однако из-за пандемии их перенесли на следующий год. Тогда оппозиция обвинила Ахмеда в попытках продлить срок правления. После этого НФОТ провел выборы в региональный парламент Тыграя в запланированный срок, несмотря на запрет властей страны. Премьер-министр отказался признавать результаты этого голосования. В ответ НФОТ заявил, что не признает федеральное правительство легитимным, потому что срок его полномочий якобы закончился.