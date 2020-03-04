Власти Доминиканы не пустили в порт пассажиров круизного лайнера из-за коронавируса

Доминикана не пустила на берег пассажиров с круизного лайнера. Власти республики отказали в разрешении на высадку после того, как у человека на борту обнаружили симптомы коронавируса.

Судно прибыло из Ямайки, уточнила газета Listin Diario. Сколько людей находилось на лайнере, не уточняется.

Аналогичное решение доминиканские власти приняли на прошлой неделе насчет корабля, на котором плыли около 1,5 тысячи человек. У восьми из них выявили симптомы респираторного заболевания, и пассажирам не разрешили покинуть лайнер.

В Доминикане в карантин поместили около 30 человек. На территории страны пока подтвердили только один случай заражения.

В конце декабря в китайском Ухане произошла вспышка неизвестной пневмонии. Ее возбудителем стал новый коронавирус. Позже заболеванию дали официальное название — COVID-19. Вирус распространился по всему миру. По последним данным, им заразились уже 92 тысячи человек.

Вместе с коронавирусом распространяются и слухи о COVID-19. Людей пугают возможностью заразиться через предметы, в том числе и посылки из Китая, призывают делать сомнительные компрессы и пользоваться УФ-лампой.