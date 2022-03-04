Выстроились очереди. Гуманитарную колонну с продуктами питания доставили из Крыма в Мелитополь

Партию гуманитарного груза объемом более 110 тонн доставили из Крыма в Мелитополь. Безопасность колонны машин обеспечили российские военные. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Для жителей Мелитополя и близлежащих населенных пунктов доставили продукты питания: крупы, соль, сахар, молочные, мясные и рыбные консервы.

На распространенном пресс-службой министерства видео можно увидеть, как по дороге проезжают колонны грузовиков. В городе жители выстроились в очередь для получения гуманитарной помощи. Продукты им раздают военнослужащие.

В Минобороны напомнили, что президент России Владимир Путин поручил правительству, государственным корпорациям и региональным властям организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик.

По приказу президента России российская армия приступила к специальной операции по демилитаризации Украины. Владимир Путин дал распоряжение в ответ на обращение за помощью от глав республик Донбасса. В Минобороны заявили, что основные удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.