Власти ДНР квалифицировали гибель ребенка в Донбассе как теракт

Гибель пятилетнего ребенка в поселке Александровское под городом Енакиево квалифицировали как теракт. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — рассказал он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело после обстрела территории Донбасса. Под огонь попали в том числе гражданские объекты в поселке Александровском. В результате разрыва боеприпаса во дворе дома на Дорожной улице погиб пятилетний мальчик. Также при обстреле пострадала его бабушка.

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что российская сторона разбросала взрывные устройства, на одном из них и подорвался ребенок, по его мнению.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что гибель стала закономерным следствием политики украинских властей.