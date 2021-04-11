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    11 апреля 2021, 12:44

    Власти ДНР квалифицировали гибель ребенка в Донбассе как теракт

    Анастасия Калинина

    Гибель пятилетнего ребенка в поселке Александровское под городом Енакиево квалифицировали как теракт. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Власти ДНР квалифицировали гибель ребенка в Донбассе как теракт

    «Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — рассказал он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

    Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело после обстрела территории Донбасса. Под огонь попали в том числе гражданские объекты в поселке Александровском. В результате разрыва боеприпаса во дворе дома на Дорожной улице погиб пятилетний мальчик. Также при обстреле пострадала его бабушка.

    Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович заявил, что российская сторона разбросала взрывные устройства, на одном из них и подорвался ребенок, по его мнению.

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что гибель стала закономерным следствием политики украинских властей.