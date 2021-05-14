Власти Чехии могут ввести санкции против Белоруссии

Правительство Чехии может перестать закупать автобусы Минского автомобильного завода. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Одной из причин является то, что власти Белоруссии ранее запретили ввоз в страну чешских автомобилей Skoda. Правительство объяснило это «недружественными действиями в отношении белорусского народа». До этого Skoda отказалась быть спонсором Чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заверил жителей страны в сохранении спокойствия. Он также призвал их сплотиться в противодействии возникающим угрозам. В воскресенье Лукашенко выступил у монумента Победы.

Лидер белорусского государства заявил, что после тех событий, которые прошли в 2020 году, и того, что обещают в этом, народ перенапряжен. Он предположил, что кто-то может излишне беспокоиться о мире и безопасности, а кто-то в это просто перестал верить.

Тем не менее Лукашенко заверил: пока их поколение живо, страна всегда будет стоять намертво.