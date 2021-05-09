Лукашенко призвал белорусов сплотиться ради страны

Белорусский президент Александр Лукашенко заверил жителей страны в сохранении спокойствия. Он также призвал их сплотиться в противодействии возникающим угрозам.

В воскресенье Лукашенко выступил у монумента Победы.

«Чтобы сохранить Белоруссию, ее суверенитет и независимость нам нужно самое простое: быть рядом, сплотиться. Так, как это сделали советские воины в грозные годы войны и после нее, когда восстанавливали разрушенный и сожженный дотла большой отчий дом», — передал ТАСС слова Лукашенко.

Лидер белорусского государства заявил, что после тех событий, которые прошли в 2020 году, и того, что обещают в этом, народ перенапряжен. Он предположил, что кто-то может излишне беспокоиться о мире и безопасности, а кто-то в это просто перестал верить.

Тем не менее Лукашенко заверил, что пока их поколение живо, страна всегда будет стоять намертво.

«Мы будем жить на своей земле, я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением», — подчеркнул он.

Российский президент Владимир Путин, поздравляя ветеранов ВОВ заявил, что нынешние поколения всегда будут помнить, что этот величественный подвиг в победе над нацизмом совершил именно советский народ, подчеркнул российский лидер.