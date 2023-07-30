Мир 30 июля 2023, 22:26 Власти Чехии арестовали отель бизнесмена Евтушенкова — СМИ «ТВ Чехии»: пятизвездочный отель бизнесмена Евтушенкова арестовали в Карловых Варах РИА «Новости»

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Власти Чехии арестовали активы российского миллиардера Владимира Евтушенкова. Сумма замороженных средств составила около 100 миллионов крон (порядка 240 миллионов рублей). Об этом сообщило «ТВ Чехии».

Местные СМИ напомнили, что Евтушенкова включили в санкционные списки страны этим летом. Спустя примерно месяц управление финансового анализа страны заблокировало его счета, а также арестовало его отель Savoy Westend в Карловых Варах.

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Общую стоимость имущества бизнесмена в этом курортном чешском городе оценили в 500 миллионов крон (около двух миллиардов рублей).

Арестованный отель продолжает работать, но в ограниченном формате. Принимают только тех, кто оплатил проживание до конца месяца.

Ранее сообщалось, что финансово-аналитическое управление Чехии разрешило 33 компаниям из сфер ядерной энергетики и фармацевтики не соблюдать антироссийские санкции. Глава юротдела Магдалена Плевова заявила, что это не противоречит законодательству.