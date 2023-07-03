Мир 03 июля 2023, 14:37 Чехия разрешила некоторым компаниям нарушить антироссийские санкции Seznam Zpravy: в Чехии разрешили 33 компаниям не соблюдать санкции против России Unsplash

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Финансово-аналитическое управление Чехии разрешило 33 компаниям из сфер ядерной энергетики и фармацевтики проигнорировать антироссийские санкции. Об этом сообщило издание Seznam Zpravy.

С февраля 2022 года финансово-аналитическое управление разрешило 33 местным компаниям не соблюдать санкции Евросоюза против России. Директор юридического отдела Магдалена Плевова заявила, что это не противоречит законодательству. Почти в половине случаев — 45% — исключения сделали фармацевтическим компаниям, 37% — фирмам из сферы энергетики.

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Одной из них стала крупнейшая в Чехии энергетическая компания, владелец АЭС «Дукованы» и «Темелин» CEZ. Она около 10 раз подавала заявки на исключение, чтобы вести бизнес с принадлежащими Росатому и российским бизнесменам чешскими инжиниринговыми компаниями-поставщиками.

В Чешской ассоциации фармацевтических компаний заявили, что санкции не распространялись на лекарства — это слишком сложно с юридической точки зрения и фактического исполнения. В Финансово-аналитическом управлении отметили, что речь могла идти не о самих медикаментах, а об определенных веществ для их производства. Некоторым компаниям снова разрешили их поставлять.

Чехия ввела санкции не только на торговлю, но и против священнослужителей. Патриарха Кирилла внесли в черный список.