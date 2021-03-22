Власти Болгарии вышлют двух российских дипломатов из-за «шпионского скандала»

Власти Болгарии решили выслать из страны двух российских дипломатов. Предварительной версией считается «шпионский скандал».

«В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата», — передал ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина России осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран. Также известно, что оба пользуются дипломатическим иммунитетом. В результате главный местный прокурор в понедельник передал данную информацию в МИД.

Несколько дней назад первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что если наших дипломатов все-таки вышлют из страны, то Россия ответит зеркально. Он также отметил, что такое решение со стороны Болгарии станет недружественным актом. Посольство России в Болгарии потребовало прекратить до суда все обсуждения по данному делу.