Болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил, что российских дипломатов могут объявить персонами нон грата. Если такое решение будет принято, то Россия ответит зеркально. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Ответим, однозначно, примем зеркальные меры в случае принятия такого решения», — привело слова Джабарова РИА «Новости».

Сенатор отметил, что возможная высылка дипломатов является недружественным актом со стороны Болгарии. Он добавил, что озвученные обвинения не имеют никаких оснований.

«Это наши так называемые бывшие союзники по Варшавскому договору, они по очереди выслуживаются перед натовцами, показывают, какие они непримиримые борцы с „российской угрозой“», — заключил Джабаров.

Ранее премьер-министр Болгарии сообщил, что российских дипломатов придется объявить персонами нон грата. Он пояснил, что решение связано с делом о шпионаже, а власти страны при любом подобном случае намерены отстаивать безопасность и независимость Болгарии.

Посольство России в Болгарии потребовало прекратить до суда все обсуждения по данному делу.