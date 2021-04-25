Власти Белоруссии заявили о взломе сайта БелАЭС

Официальный сайт БелАЭС в воскресенье взломали хакеры. Размещенное на сайте сообщение об опасности работы АЭС является фейком, сообщили в Telegram-канале Минэнерго Белоруссии.

«Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты», — сообщили в ведомстве.

Текст сообщения, который разместили на сайте, написан от лица работников БелАЭС.

«На протяжении всей стройки на объекте происходили аварии и поломки. Некоторые из них попадали в СМИ, но большинство руководству удавалось скрывать. Первый блок был запущен наспех под огромным давлением со стороны руководства страны. На тот момент он не был готов к запуску!» — говорится в сообщении на взломанном сайте.

Источник фото: скриншот главной страницы сайта БелАЭС

Авторы сообщения сравнили АЭС с миной, которая может взорваться, стоит только поднять ногу. Они указали, что если не будут приняты срочные меры, то в любой момент может произойти страшная авария, а последствия для всей Белоруссии и соседних стран будут куда страшнее, чем для самих предполагаемых сотрудников, которые уже готовы к тому, что их «начнет вычислять КГБ».

Первый блок БелАЭС вывели на номинальный уровень мощности в начале января. Через пять дней после запуска первый блок отключили из-за срабатывания системы защиты генератора.