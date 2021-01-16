Первый блок БелАЭС отключили через 5 дней после начала работы
Об этом белорусской Минэнерго сообщило в официальном Telegram-канале.
Первый блок БелАЭС был выведен на номинальный уровень мощности вечером 12 января. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. Ведомство сообщило, что статические и динамические испытания в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся.
В течение 15 суток после их успешного завершения специалисты проведут комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.
В промышленную эксплуатацию энергоблок вступит после успешного завершения комплексного опробования оборудования по решению приемочной комиссией.
Президенты Литвы и Эстонии решили отказаться от покупки электроэнергии с «небезопасной Белорусской АЭС» до тех пор, пока президент республики Александр Лукашенко не выйдет на гражданский диалог с населением.