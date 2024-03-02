Мир 02 марта 2024, 15:20 Власти Аргентины закроют единственное новостное госагентство в стране Президент Аргентины Милей решил закрыть единственное новостное госагентство Global Look Press

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Единственное новостное агентство Аргентины Télam прекратит свое существование. Об этом на открытии сессии парламента заявил президент страны Хавьер Милей.

Глава государства объяснил, что информационный ресурс пропагандировал политику бывшего президента страны Кристины Киршнер.

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«Мы закрываем новостное агентство Télam, которое использовалось как средство пропаганды киршнеризма на протяжении нескольких десятилетий», — сказал он.

Милей также напомнил, что собирается отдать все государственные СМИ на управление в частные руки.

Ранее Милей объявил, что в 2024 году страны Латинской Америки соберутся на всеобщий саммит в поддержку Украины. Место проведения и состав участников пока что неизвестны.

Он отмечал, что Аргентина приветствует участие в союзах со странами, которые защищают свободу. В качестве примера он привел Украину, Израиль и США.