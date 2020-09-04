Владимир Кличко примерил форму охранника и прошелся по подиуму

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко на короткое время стал моделью и вышел на подиум. Это случилось в рамках украинской Недели моды. Спортсмена одели в форму охранника.

На Кличко были футболка с цветочным орнаментом, кожаная жилетка, бежевые брюки, специальные защитные нашивки на коленях и голенях. Дополняли образ черные бейсболка и ботинки, об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Созданием новой формы занимались власти Киева и украинские дизайнеры Кирилл Харитонцев, Ядвига Нетикша, Владимир Демчинский, София Русинович. Они представили наряды для сотрудников скорой помощи, метро, Киевпасстранса и Киевзеленстроя. Идея сделать такую коллекцию принадлежит мэру украинской столицы и брату Владимира Кличко Виталию.

Источник фото: сайт Ukrainian Fashion Week

Владимир Кличко — многократный обладатель поясов в тяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В последний раз он выходил на ринг в 2017 году. На его счету 64 победы и пять поражений.

В конце октября на Украине пройдут выборы мэра Киева. Известно, что баллотироваться среди прочих будет телеведущий и резидент «Comedy Club Украина» Сергей Притула.