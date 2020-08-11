Ведущего развлекательных шоу Сергея Притулу выдвинули кандидатом в мэры Киева

Телеведущий и резидент «Comedy Club Украина» Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом сообщили на сайте партии «Голос».

«Как и все в нашей команде, Сергей — настоящий патриот. И он точно знает, для чего идет на выборы, — изменять жизнь киевлян к лучшему и превращать столицу в современный европейский город, в котором нет места коррупции и договорняков», — говорится в сообщении партии.

Сергею Притуле 39 лет. Он работает ведущим ряда развлекательных телешоу и юмористических программ на украинских телеканалах.

Помимо Притулы, баллотироваться на пост мэра будет депутат от партии «Слуги народа» Ирина Верещук. Действующий градоначальник Виталий Кличко тоже собирается побороться за еще один срок в городской власти.

Также на пост мэра Киева претендуют главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и бывший генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.

Ранее о достижениях мэра Кличко во власти рассказывал «360». Многие эксперты заявляют, что Киев пришел в упадок во время его правления.

Выборы главы Киева должны пройти 25 октября.