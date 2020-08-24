Владельцы TikTok подали в суд на администрацию США

Компания Bytedance, которая владеет приложением TikTok, подала в суд на администрацию США. Она пытается оспорить намерения американских властей запретить работу компании в стране.

Об этом сообщила пресс-служба китайской компании.

«В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на ее озабоченности, которые мы предприняли в полной мере и добросовестно», — сказано в сообщении Bytedance.

В заявлении подчеркивается, что приложением TikTok пользуется 100 миллионов жителей США. Кроме того, в американской компании работает более 1500 человек, еще 10 тысяч рабочих мест планировали организовать в ряде штатов.

Ранее президент Дональд Трамп подписал исполнительные указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat». В них сказано о прекращении в американской юрисдикции любых сделок с компанией ByteDance, а также сделок, которые касаются приложения TikTok в течение 45 дней.

Власти США обвинили компанию в том, что она может передавать данные пользователей приложения в правительству КНР. Сами владельцы TikTok эти обвинения отрицают.