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    24 августа 2020, 21:22

    Владельцы TikTok подали в суд на администрацию США

    Нина Петлинова

    Компания Bytedance, которая владеет приложением TikTok, подала в суд на администрацию США. Она пытается оспорить намерения американских властей запретить работу компании в стране.
    Владельцы TikTok подали в суд на администрацию США

    Об этом сообщила пресс-служба китайской компании.

    «В нашей жалобе мы объяснили, что считаем, что администрация проигнорировала наши масштабные усилия в реагировании на ее озабоченности, которые мы предприняли в полной мере и добросовестно», — сказано в сообщении Bytedance.

    В заявлении подчеркивается, что приложением TikTok пользуется 100 миллионов жителей США. Кроме того, в американской компании работает более 1500 человек, еще 10 тысяч рабочих мест планировали организовать в ряде штатов.

    Ранее президент Дональд Трамп подписал исполнительные указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat». В них сказано о прекращении в американской юрисдикции любых сделок с компанией ByteDance, а также сделок, которые касаются приложения TikTok в течение 45 дней.

    Власти США обвинили компанию в том, что она может передавать данные пользователей приложения в правительству КНР. Сами владельцы TikTok эти обвинения отрицают.

    Новости SMI.FM