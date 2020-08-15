Трамп обязал владельца TikTok избавиться от связанных активов

Документ признает незаконной сделку 2017 года, по которой ByteDance за миллиард долларов приобрела сервис коротких видео Musical.ly и в следующем году объединила его с TikTok. В Вашингтоне нашли «убедительные доказательства» того, что эта сделка способна подорвать национальную безопасность США.

В рамках исполнения указа комитет по иностранным инвестициям может потребовать от ByteDance, ее дочерних компаний и китайских акционеров «избавиться от всех активов и прав», связанных Musical.ly.

В 2019 году соцсеть оштрафовали на 5,7 миллиона долларов за нарушение закона при сборе данных о несовершеннолетних. Федеральная торговая комиссия США выяснила, что Musical.ly собирала данные о пользователях младше 13 лет без разрешения их родителей.

В августе 2020 года Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», отведя ByteDance 45 дней на прекращение работы в США. С 15 сентября TikTok прекратит работу в стране, если его не купит американская компания, говорил глава Белого дома.