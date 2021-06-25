Визовые центры Франции в Москве приостановили прием заявок на продление шенгена

Россияне не смогут продлить истекшие во время пандемии шенгенские визы во французских визовых центрах. Примем заявок, открытый меньше месяца назад, приостановили.

Посольство Франции в РФ пояснило, что мера стала следствием внесения России в список стран красной зоны по классификации государств для въезда на французскую территорию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию диппредставительства.

«В центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от трех до пяти лет», — подчеркнули в посольстве.

Включение в красную зону, напомнили французские дипломаты, означает ужесточение условий въезда в страну. Оформление виз собираются возобновить, когда «улучшение санитарных условий позволит классифицировать Россию в более благоприятную категорию».

Запросы на продление пятилетних шенгенских виз, истекших во время пандемии, Генконсульство Франции в Москве начало снова принимать с 1 июня. Тем не менее въезд в страну открыт только для определенных категорий лиц.