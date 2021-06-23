Франция обязала приезжих из России уходить на карантин

Россиянами придется проходить обязательный карантин во Франции. Страна добавила РФ в список государств, где высок риск распространения коронавируса.

Решение французских властей озвучил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь, слова которого привел ТАСС.

В список, помимо России, внесли Намибию и Сейшелы. Среди новых случаев COVID-19 у жителей Франции порядка 10% приходится на дельта-штамм. Например, в департаменте Ланды на индийский вариант коронавируса приходится 70% заразившихся.

В правительстве Франции напомнили, что не рекомендуют населению ездить в страны с высоким риском заболеть COVID-19. Исключением для путешествий называют особые обстоятельства. Тех, кто приехал из указанных государств, отправят на обязательный карантин.

Дельта-штамм коронавируса на данный момент получил наибольшее распространение в Москве, Нижегородской и Саратовских областях. В Санкт-Петербурге тоже зафиксировали рост случаев заражения этим возбудителем. В группу риска по индийской мутации входят люди от 20 до 49 лет.