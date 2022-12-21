Мир 21 декабря 2022, 04:36 Зеленский вылетел в США — СМИ CNN: Зеленский находится на пути в США РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США. Он уже находится на пути в Вашингтон, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника.

«По словам двух разных источников, Зеленский уже направляется в Вашингтон с визитом, который станет его первой поездкой за пределы Украины с момента начала спецоперации», — заявили журналисты.

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Они уточнили, что в среду, 21 декабря, должны пройти переговоры украинского лидера и его американского коллеги Джо Байдена. Встреча состоится в Белом доме. Также Зеленский планирует выступить на совместной сессии обеих палат Конгресса США. Он намерен поднять вопрос о предоставлении Украине новой финансовой помощи.

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«Байден объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,8 миллиарда долларов в качестве поддержки в области безопасности во время ожидаемого визита», — отметили авторы публикации.

Белый дом отказался комментировать сообщения о предстоящем визите украинского лидера. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что не знает, состоится ли поездка Зеленского в Вашингтон.