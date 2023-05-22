Мир 22 мая 2023, 14:57 Визит Зеленского на саммит G7 стал сигналом о нежелании мирного завершения конфликта GT: визит Зеленского на саммит G7 показал, что Запад не хочет завершения конфликта Официальный сайт Президента Украины

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Посещение президентом Украины саммита G7 в Хиросиме продемонстрировал, что Запад не желает завершать конфликт путем переговоров. Такую оценку представило издание Global Times.

По мнению авторов материала, громкий визит Зеленского, а также растущие поставки оружия для ВСУ показывают, что Запад стремится еще больше усложнить ситуацию.

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В статье подняли и вопрос о ситуации в Артемовске. Издание указало, что битва за город показала, что Россия сохраняет военное преимущество перед Украиной, несмотря на усилия западных стран усилить украинских военнослужащих.

Отдельно в публикации затронули и тему истребителей F-16. По оценке GT, если их разместят в Польше или Румынии, то Россия даст на это быстрый и жесткий ответ.

«Развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному конфликту с Россией», — предупредило издание.

Планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16 озвучил президент США Джо Байден в ходе саммита G7 в Хиросиме. Помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Соединенные Штаты и их союзники по мере обучения пилотов ВСУ будут решать, кто будет поставлять самолеты Украины и в каком объеме.