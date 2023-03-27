Мир 27 марта 2023, 13:14 Визит лидера Китая в Россию показал провал политики «разделяй и властвуй» Глава МИД Лавров: несмотря на кампанию по отмене, у России остались союзники на Западе РИА «Новости»

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Несмотря на кампанию по отмене всего русского, у России осталось много сторонников как на Востоке, так и на Западе. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал, что политика по принципу «разделяй и властвуй» не сработала, заявил на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова глава МИД Сергей Лавров. Его процитировал ТАСС.

Китай, Индия, многие государства Евразийского континента, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, подчеркнул министр, отказались поступаться своими законными национальными интересами ради того, чтобы помогать англосаксам удерживать свою гегемонию на мировой арене.

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«Итоги визита Си Цзиньпина наглядно показали всему международному сообществу, что попытки действовать в духе „разделяй и властвуй“ обречены на провал», — заявил Лавров.

Несмотря на грязную кампанию по отмене всего, что связано с Россией, у нее, по словам главы российского МИД, осталось немало друзей в государствах мира, в том числе на Западе. Они симпатизируют многонациональной стране, любят культуру, разделяют продвигаемые нравственные и семейные ценности. Министр назвал подтверждением этого создание международного движения русофилов, к которому присоединились десятки стран Востока и Запада.

Власти США и их союзников, отметил Лавров, погрязли в «пещерной русофобии», принеся в жертву кричащим проблемам собственных граждан. Он заявил, что Россия определит свою позицию по перспективам отношений, когда они «протрезвеют».