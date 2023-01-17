Мир 17 января 2023, 09:08 Турция назвала условие для вступления Швеции в НАТО Минюст Турции: не подержим Швецию в НАТО, если она будет игнорировать террористов РИА «Новости»

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Власти Швеции могут не ждать поддержки со стороны Турции в вопросе вступления в НАТО, если они продолжат игнорировать тему укрывательства террористов. Об этом агентству Anadolu сообщил турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.

«Если Швеция хочет одобрения Турции при вступлении в НАТО, то сначала должна выполнить свои обязательства в рамках договоренности. Мы передали им списки лиц, причастных к терроризму, но их нам до сих пор не выдали», — заявил он.

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Министр раскритиковал Швецию за допущение проведения акции сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

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«Страна может не ждать от Турции никакой поддержки, если она игнорирует провокации со стороны террористов. Им необходимо пересмотреть подходы к ситуации», — добавил Боздаг.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО весной 2022 года. Однако новые кандидатуры должны одобрить все участники Альянса, Турция выступила против.

Главное требование турецких властей — выдать им лиц, связанных с Рабочей партией Курдистана, укрывшихся в Швеции.