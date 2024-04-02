Мир 02 апреля 2024, 20:47 «Вижу живейший страх». Медведев — о возможном ударе Ирана по посольству США Медведев: любопытно, что случится, если Иран ударит по посольству США в Израиле РИА «Новости»

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Удар Израиля по консульству Ирана в Сирии гипотетически может не остаться без ответа. Об этом предупредил в комментарии РИА «Новости» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», — сказал он.

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Медведев задал риторический вопрос, почему Израилю можно совершать такие действия, а Ирану нельзя.

«Как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждем ответа», — подчеркнул он.

Представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что Иран имеет право ответить Израилю на обстрел консульства республики в столице Сирии. Дипломат осудил ракетную атаку и пообещал наказать Израиль.